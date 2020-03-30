65-летняя женщина скончалась от коронавируса в Московской области. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и недавно перенесла инфаркт. При поступлении в больницу у неё была диагностирована двусторонняя пневмония. Как писал NEWS.ru, город Одинцово стал лидером по...