Москвичи стали серьёзнее относиться к мерам карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции и соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
В воскресенье был принят указ, и в силу этого указа ограничены случаи, при которых человек в режиме самоизоляции может покидать свой дом. И мы видим, что ситуация существенно улучшилась, — сказала она в эфире программы «Время».
Как писал NEWS.ru, ранее Ракова сообщила, что люди, заразившиеся коронавирусом и проходящие лечение на дому, будут обязаны регулярно сообщать о своей геолокации.
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