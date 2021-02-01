В Москве простились с Василием Лановым: фото церемонии

В Москве состоялась церемония прощания с актёром Василием Лановым, который ушёл из жизни 28 января в возрасте 87 лет. Мероприятие проходило в столичном театре им. Евгения Вахтангова. Среди желающих проститься с артистом были мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум и многие другие. На сцене можно было увидеть многочисленные венки, в том числе от президента России Владимира Путина.
Как проходила церемония — в галерее NEWS.ru.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Шойгу
Сергей Булкин/NEWS.ru
Геннадий Зюганов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Купченко и Сергей Шойгу
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Маршал
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Купченко и Сергей Собянин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Собянин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Купченко и Владимир Мединский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Мединский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Любимова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Кибовский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Купченко и Александр Бастрыкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Герасимов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Никас Сафронов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Григорий Лепс
Сергей Булкин/NEWS.ru
Мотоклуб «Ночные Волки»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Бедрос Киркоров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Купченко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Купченко
Сергей Булкин/NEWS.ru