16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Москве простились с Василием Лановым: фото церемонии

12:40, 01 февраля 2021 2 130
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве состоялась церемония прощания с актёром Василием Лановым, который ушёл из жизни 28 января в возрасте 87 лет. Мероприятие проходило в столичном театре им. Евгения Вахтангова. Среди желающих проститься с артистом были мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум и многие другие. На сцене можно было увидеть многочисленные венки, в том числе от президента России Владимира Путина.

Как проходила церемония — в галерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Купченко и Сергей Шойгу

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Маршал

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Купченко и Сергей Собянин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Купченко и Владимир Мединский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Любимова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Кибовский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Купченко и Александр Бастрыкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Герасимов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мотоклуб «Ночные Волки»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Купченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Купченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео