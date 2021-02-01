В Москве простились с Василием Лановым: фото церемонии

Московские парки отменили традиционные крещенские купания из-за опасности коронавируса. Несмотря на это, в Подмосковье окунания в проруби и купели решили не отменять. Одним из таких мест, где верующие могли окунуться в ледяную воду, оказалось озеро Сенеж.

Купель на набережной Сенежа уже долгое время является одной из самых красивых точек крещенских купаний. В этом году окунуться в ледяную воду пришло порядка полутора тысяч человек. В соответствии с...