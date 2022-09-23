В Москве присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Арашуковых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков (справа)

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков признаны присяжными виновными в организации заказных убийств, сообщает РИА Новости. В частности, Арашуковым вменяется убийство зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Помимо этого, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге страны более 4,4 млрд рублей. Им грозят пожизненные сроки заключения.

Да, доказано — семь присяжных, нет, не виновен — один, — зачитала результат голосования старшина присяжных.

Окончательную меру наказания определит позднее суд на основе вердикта присяжных.

Бaсманный суд Москвы ранее изъял в пользу государства имущество семьи арестованного бывшего члена Совета Федерации Рaуфа Арашукова на сумму более 1,3 млрд рублей.

Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества. Свою вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.