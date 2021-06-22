В Москве приостановили запись на прививку «КовиВаком»

В Москве временно прекращена запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак». У медиков закончилась вакцина, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена, — говорится в тексте.

В мэрии добавили, что ожидается поставка Минздравом РФ новой партии препарата, но её сроки не обозначили.

В столице за минувшие сутки выявлено 6555 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 86 человек. Всего с начала пандемии заболели более 1,3 млн жителей мегаполиса. Из них выздоровели 1,1 млн и умерли 21,5 тысячи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время жизненно необходима ревакцинация, поскольку у тех, кто прививался достаточно давно, уже закончились антитела.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, отметил, что ранее прошедшие процедуру вакцинации препаратами «КовиВак» и «ЭпиВакКророна» могут повторно привиться «Спутником V».