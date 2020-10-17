В Москве предложили обучать школьников езде на электросамокатах

https://static.news.ru/photo/a38d639a-106f-11eb-b33e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту Максим Буре сообщил, что ведомство предложило обучать школьников управлению электросамокатами, чтобы сократить число травм среди жителей города.

Он отметил, что одна из самых частых причин столкновений и травм при использовании электросамокатов в том, что дети, а иногда и взрослые не умеют правильно тормозить.

Люди не умеют на нём останавливаться. Когда они видят какое-то препятствие, они пытаются с него соскочить, не зная, как это сделать, и получают травмы. Травмируют не только себя, травмируют окружающих, — сообщил Буре в эфире радио «Говорит Москва».

Он добавил, что для такого средства передвижения как электросамокат необходимо разработать правила дорожного движения.

Нужно придумывать какие-то полосы. Есть полоса для велосипедистов, не все пользуются этой полосой самокатчики, потому что, справедливо замечено, они считают себя пешеходами и двигаются там, где передвигаются пешеходы, — отметил представитель столичной Общественной палаты.

Также он рассказал, что некоторые на самоходных самокатах выезжают на автомагистрали, например, на Третье транспортное кольцо.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтранс внёс поправки в ПДД, коснувшиеся в том числе новой группы участников дорожного движения — лиц со средствами индивидуальной мобильности — владельцев электросамокатов, скутеров, сегвеев и др.