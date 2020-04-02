В Москве пока решили не вводить пропускной режим

https://static.news.ru/photo/de78eba0-7501-11ea-88cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Власти Москвы решили пока не вводить пропускной режим. К этому вопросу они вернутся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Очевидно, что пандемия не закончится быстро, надо набраться терпения и мужества, нам придётся пережить тяжёлые времена, — отметил Собянин после обращения к нации президента Владимира Путина.

Ранее президент заявил, что главам субъектов Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса. Глава государства также продлил «режим каникул» до 30 апреля.

Ввиду этого, как заявил Собянин, срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлён после 1 мая 2020 года, при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных.

Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд из города и въезд в город не закрыты. Аналогичный режим «всеобщей самоизоляции» по примеру столицы также ввели более чем в половине регионов страны.

Ранее член Совета Федерации от Москвы Инна Святенко заявила, что на режим жёсткого карантина столица была переведена потому, что простую рекомендацию оставаться дома москвичи не восприняли всерьёз, писал NEWS.ru.

По состоянию на 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. Болезнь унесла жизни 30 человек, выздоровели 235 пациентов. На Москву приходится 2475 диагнозов.