В Москве отозвали почти 400 некорректно выданных повесток

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Москве отозвали почти 400 некорректно выданных повесток сотрудникам столичных предприятий. В первую очередь проверялись бумаги, которые были направлены в компании, занятые в стратегически важных сферах и системах жизнеобеспечения города, пишет АГН «Москва». Журналисты получили информацию из групп разбора жалоб, которые работают при военкоматах.

За первые дни работы этих групп в столице отозвали 377 повесток. Они были направлены на имена сотрудников 20 городских предприятий. Работодатели обратились в военкоматы с просьбой проверить поступившие оповещения.

В первую очередь группы рассматривали жалобы из стратегически важных отраслей экономики и системы жизнеобеспечения Москвы. Работодатели, которые добились отзыва некорректных повесток своим сотрудникам, заняты, в частности, в сфере информационных технологий, связи, финансов, торговли продуктами питания и промышленности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе открыли 20 дополнительных пунктов сбора мобилизованных. По его словам, такое решение было принято в связи тем, что не все действующие военные комиссариаты в состоянии обеспечить призыв по частичной мобилизации.

Накануне мэр вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и губернатором региона Андреем Воробьевым посетил парк «Патриот» и центр «Авангард», где организовали около 5,5 тысячи мест для размещения граждан, призванных по частичной мобилизации из Москвы и Московской области. Делегация также проверила ход подготовки призывников в подмосковной Кубинке.