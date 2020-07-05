В Москве отметили наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/79db4ea4-bf61-11ea-bb56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы отметили самые низкие показатели по темпам прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа — 0,3%. Об этом 6 июля сообщили представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В Московской области, Северной Осетии и Ингушетии темпы прироста составили 0,5%. В Дагестане показатель оказался равен 0,6%.

На территории Брянской, Рязанской и Калининградской областей зафиксировали суточный темп прироста 0,7%. Аналогичные данные поступили из Еврейского АО и Чукотского АО.

В Магаданской, Калужской, Курской, Ярославской областях прирост за 24 часа достиг отметки в 0,8%. Такие же суточные показатели зафиксировали в Чечне, Якутии, Татарстане и Башкирии, передаёт РИА Новости.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

В РФ за семь дней медики зарегистрировали 46 814 пациентов, при этом вылечились 51 663 человека. На неделе с 22 по 28 июня их было соответственно 49 757 и 59 376. Это была вторая с начала пандемии неделя, когда выздоровевших больше инфицированных. Прирост числа заболевших за семь дней составил 7,4% против 8,5% неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,17% до 1,02%. Доля уже выздоровевших пациентов в РФ выросла с 62,9% до около 66,2%.

Как ранее писал NEWS.ru, коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России, по данным на 5 июля 2020 года, составил 1. В Москве показатель достиг отметки 0,93.