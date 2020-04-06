В Москве открыли новый коронавирусный стационар

https://static.news.ru/photo/e07bd96e-781f-11ea-a569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова на Погодинской улице появился новый коронавирусный стационар.

В открытии центра приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам градоначальника, в университетских клиниках будет развернуто 2 тысячи коек для приёма больных. В рамках первой очереди было завершено перепрофилирование 700 коек. Всего коронавирусные госпитали планируется открыть на базе четырёх клинических больниц Первого МГМУ им. Сеченова.

13 апреля 2020 года на базе Сеченовского университета развернут ещё 1,3 тысячи коек, в том числе 500 коек в университетской клинической больнице № 3 (клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова и корпус им. Е.М. Тареева), 800 коек в университетской клинической больнице № 1.

Ранее Собянин рассказал о готовности столичных медицинских учреждений к приёму заражённых коронавирусом. По его словам, отделения для лечения COVID-19 открыты в 28 стационарах города. Среди них городские, федеральные и частные учреждения, писал NEWS.ru.