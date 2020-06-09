В Москве от коронавируса вылечились ещё 5390 человек

Ещё 5390 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки. Общее число выздоровевших достигло 109 737 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 5390 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек, — сказала она.
Как ранее писал NEWS.ru, от коронавирусной инфекции смогли выздороветь 46 военнослужащих. Таким образом, число справившихся с болезнью достигло 4,5 тысячи человек. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
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