В Москве от коронавируса вылечились ещё 5390 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-полицейский Акбар Сергалиев, проходящий обвиняемым по «делу Голунова», солгал или утаил информацию во время дачи показаний. Об этом говорят результаты проведённой экспертизы, сообщил журналистам информированный источник.

Специалисты пришли к этому выводу, исходя из проведённого с помощью полиграфа анализа мимики и жестов Сергалиева, обвиняемого в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову. Адвокаты бывшего полицейского пока никак не прокомментировали...