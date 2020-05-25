Похитивший в Москве кубинку вымогал деньги у её знакомых

https://static.news.ru/photo/f34b96a8-2dae-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Похищенную в Москве неизвестным 22-летнюю кубинку Лоурен Моралес Фернандес обнаружили мёртвой. Злоумышленник требовал выкуп.

Телеканал «360» опубликовал фото девушки, которые выкладывал злоумышленник в переписке с её знакомыми, требуя денег. В переписке её подруга, которой она написала, сообщает, что собирается пойти в банк и перевести вымогателю 10 тысяч рублей. Заложница отвечает, что ему нужно 30 тысяч рублей. При этом он давал полчаса.

Отмечается, что на кадрах видно, что руки и ноги кубинки связаны скотчем, а на голову ей надели что-то похожее на мешок.

Следствие предполагает, что погибшая подрабатывала в Москве проституцией. Квартиру, где её удерживали, взяли штурмом. Тело девушки нашли у мусорного контейнера на Кастанаевской улице столицы.

Как писал NEWS.ru, мужчина в зашёл в отделение банка у Курского вокзала и пообещал взорвать бомбу, если ему «не расскажут правду» и не организуют встречу с певицей и телезвездой Ольгой Бузовой.

Сотрудники банка смогли покинуть здание, и вскоре спецназ взял отделение штурмом. Нападавший не причинил вреда заложнику и даже позволил снимать себя в Instagram.