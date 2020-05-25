Похитивший в Москве кубинку вымогал деньги у её знакомых

Похищенную в Москве неизвестным 22-летнюю кубинку Лоурен Моралес Фернандес обнаружили мёртвой. Злоумышленник требовал выкуп.
Телеканал «360»
Отмечается, что на кадрах видно, что руки и ноги кубинки связаны скотчем, а на голову ей надели что-то похожее на мешок.
Следствие предполагает, что погибшая подрабатывала в Москве проституцией. Квартиру, где её удерживали, взяли штурмом. Тело девушки нашли у мусорного контейнера на Кастанаевской улице столицы.
Как писал NEWS.ru, мужчина в зашёл в отделение банка у Курского вокзала и пообещал взорвать бомбу, если ему «не расскажут правду» и не организуют встречу с певицей и телезвездой Ольгой Бузовой.
Сотрудники банка смогли покинуть здание, и вскоре спецназ взял отделение штурмом. Нападавший не причинил вреда заложнику и даже позволил снимать себя в Instagram.
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