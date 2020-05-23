СМИ: стало известно имя захватившего отделение банка в Москве

https://static.news.ru/photo/59bf0d7c-9cfc-11ea-95fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мужчину, который захватил 23 мая 2020 года отделение Альфа-банка в Москве, по предварительным данным, зовут Алексей Барышников. Мужчина 1986 года рождения.

Предположительно он уроженец Нижневартовска, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на силовиков.

Инцидент произошёл на Земляном Валу. Ранее появилась информация, что на отделение напал гражданин в униформе сервиса Delivery Club. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание.

Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Как писал NEWS.ru, силовики взяли отделение банка штурмом и задержали злоумышленника. Он пребывает в неадекватном состоянии. В результате операции никто не пострадал.