СМИ: стало известно имя захватившего отделение банка в Москве

Мужчину, который захватил 23 мая 2020 года отделение Альфа-банка в Москве, по предварительным данным, зовут Алексей Барышников. Мужчина 1986 года рождения.
Предположительно он уроженец Нижневартовска,
Инцидент произошёл на Земляном Валу. Ранее появилась информация, что на отделение напал гражданин в униформе сервиса Delivery Club. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание.
Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Как писал NEWS.ru, силовики взяли отделение банка штурмом и задержали злоумышленника. Он пребывает в неадекватном состоянии. В результате операции никто не пострадал.
Добавьте наши новости в избранные источники