В Москве начался парад Победы

https://static.news.ru/photo/a3329dee-b5ec-11ea-be51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Его открыла знаменная группа батальона почётного караула Преображенского полка — она вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.

Как сообщает ТАСС, далее символы России и Победы пронесли перед трибунами и парадными расчётами. На центральной трибуне находятся президент РФ Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В их числе лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует — главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

В юбилейном параде Победы участвуют около 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 самолётов и вертолётов.

Как писал NEWS.ru, Олег Салюков ранее сообщил, что в этом году более 20 образцов техники впервые пройдут по московской брусчатке. В параде, в частности, примут участие три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», впервые появятся танк Т-90М «Прорыв» и танк Т-80БВМ с газотурбинным двигателем. Также пройдут машины с боевыми модулями на базах БМП «Эпоха» и «Кинжал». Кроме того, будут представлены система РСЗО «Торнадо-С» и С-350 «Витязь» С-300В4.

В Министерстве обороны заявили, что среди участников парада Победы заразившихся COVID-19 нет. Весь личный состав парадного расчёта и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне был протестирован. Участники парада проживали в отдельных изолированных помещениях, чтобы избежать заражения. Кроме того, все тренировки проводились в масках и перчатках. К мероприятию допущены преимущественно военные с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний.

Власти РФ приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году.