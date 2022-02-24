ГУ МВД: в Москве на несогласованной антивоенной акции задержали 600 человек
ТАСС: в ходе несогласованной антивоенной акции в центре Москвы задержаны 600 человек
Александр Чеков
Александр Чеков
21:08, 24 февраля 2022
Пушкинская площадь в МосквеФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Полиция задержала в центре Москвы больше 10 человек на несогласованной акции против операции Вооружённых сил России по демилитаризации Украины, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, добавив, что правоохранители призывают собравшихся разойтись. ТАСС сообщает о 600 задержанных в ходе акции в центре Москвы.
В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек, — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.
Отмечается о перекрытии Пушкинской площади, пройти на неё нельзя. Вокруг дежурит большое количество сотрудников полиции. Сообщается, что участники несогласованной акции рассредоточились по разным сторонам от неё, скандируя лозунги. Некоторые с плакатами.
Отмечается, что полиция и ОМОН проводят задержания, не применяя спецсредств. Людей заводят в автозаки и развозят по отделам. У многих журналистов проверяют пресс-карты и редакционные задания.
В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.
СМИ сообщали о проведении антивоенных одиночных пикетов в ряде городов России. В частности, задержании 49 участников в 11 городах России.