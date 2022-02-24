ГУ МВД: в Москве на несогласованной антивоенной акции задержали 600 человек

Полиция задержала в центре Москвы больше 10 человек на несогласованной акции против операции Вооружённых сил России по демилитаризации Украины, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, добавив, что правоохранители призывают собравшихся разойтись. ТАСС сообщает о 600 задержанных в ходе акции в центре Москвы.

В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек, — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.

Отмечается о перекрытии Пушкинской площади, пройти на неё нельзя. Вокруг дежурит большое количество сотрудников полиции. Сообщается, что участники несогласованной акции рассредоточились по разным сторонам от неё, скандируя лозунги. Некоторые с плакатами.

Отмечается, что полиция и ОМОН проводят задержания, не применяя спецсредств. Людей заводят в автозаки и развозят по отделам. У многих журналистов проверяют пресс-карты и редакционные задания.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

СМИ сообщали о проведении антивоенных одиночных пикетов в ряде городов России. В частности, задержании 49 участников в 11 городах России.