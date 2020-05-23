В Москве на антитела к COVID-19 протестируют до шести миллионов человек

https://static.news.ru/photo/1cdf4012-9cc9-11ea-bbe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Власти Москвы планируют исследовать на антитела к коронавирусу от трёх до шести миллионов человек. Об этом сообщил глава столичного департамента здравохранения Алексей Хрипун.

По его словам, это «беспрецедентный объём исследований», которые помогут получить понимание того, как формируется популяционный иммунитет.

Оно позволит нам, медикам, врачам-эпидемиологам, готовиться к следующей волне, которая, вероятнее всего, будет в той или иной мере, — цитирует Хрипуна РИА Новости.

Глава Депздрава также отметил, что с 23 мая каждые две недели москвичам будут сообщать результаты по наличию иммуноглобулина G и каждый месяц — об уровне иммуноглобулина М.

С 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к COVID-19. Приглашения на сдачу анализа рассылают произвольно выбранным горожанам. Таким образом выявляют несколько групп населения: пациентов с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, а также переболевших и бессимптомных носителей.

Как писал NEWS.ru, тестирование прошли уже более 50 тысяч жителей Москвы.