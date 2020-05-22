В Москве младший медперсонал получит до 20 тыс. рублей за работу в пандемию

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Младший медицинский персонал, работающий в Москве во время пандемии коронавирусной инфекции, будет получать дополнительные выплаты в размере до 20 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал 22 мая мэр столицы Сергей Собянин.

Младшему медицинскому персоналу, в том числе сёстрам-хозяйкам, санитарам, сиделкам, назначить выплаты по 15 тысяч рублей. В случае выявления в стационарной организации коронавирусной инфекции выплаты будут составлять 20 тысяч рублей, — цитирует ТАСС текст документа.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.