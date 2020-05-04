В Москве коронавирусные стационары после пандемии разберут и дезинфицируют

https://static.news.ru/photo/868e70cc-8ded-11ea-9aa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каркасно-тентовые сооружения, из которых в Москве возводятся временные стационары для заразившихся коронавирусом, демонтируют и дезинфицируют после завершения пандемии. Об этом 4 мая сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Не надо спешить, должны сказать специалисты своё слово. Это можно всё быстро демонтировать, а оборудование стационарно и нужно в других лечебных учреждениях. Безусловно, всё подлежит дезинфекции и обработке, — цитирует ТАСС чиновника.

Ранее Бирюков заявил, что возведение временного стационара для больных коронавирусом в 75-м павильоне ВДНХ завершится в течение двух недель. В нём планируется установить системы кондиционирования и вентиляции. Кроме того, каждая койка будет оборудована системой медицинских газов, также обустроят специальные противошоковые палаты.

Также сообщалось, что временные госпитали для больных коронавирусом планируется построить в павильоне парка «Сокольники» и на территории ледового дворца в Крылатском.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве — 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.