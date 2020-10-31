В Москве ещё 3341 пациент вылечился от коронавируса

Выписался по выздоровлению из московских больниц за минувшие сутки 3341 пациент с ранее диагностированным коронавирусом, сообщила 1 ноября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра подчеркнула, что число выздоровевших в городе продолжает расти и достигло 314 791 человека,
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3341 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 314 791, — сказала Ракова.
После лечения врачи проводят исследования для подтверждения выздоровления и дают рекомендации. Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы, обратившись на специальную горячую линию.
Как писал NEWS.ru, число людей в мире, которые заразились коронавирусной инфекцией нового типа, превысило 46 млн. Об этом свидетельствуют данные, распространённые 1 ноября специалистами Университета Джонса Хопкинса, суммирующего сведения из открытых источников, СМИ, а также от властей муниципального и федерального уровня.