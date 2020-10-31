В Москве ещё 3341 пациент вылечился от коронавируса

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Ношение очков не играет в профилактике заражения коронавирусом столь важную роль, как средства индивидуальной защиты, так как вирус сложно передаётся через слизистую глаз, считает профессор, ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что, по данным исследователей из КНР, люди в очках инфицируются новым вирусом в пять раз реже,...