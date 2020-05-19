В Москве часть клиник откроют для плановой медицинской помощи

https://static.news.ru/photo/ad76a3aa-99e9-11ea-a608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часть клиник снова откроют в Москве для оказания плановой медицинской помощи. Об этом 19 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Посоветуемся с коллегами, Министерством здравоохранения. Не будем переводить часть клиник, которые мы предполагали, в ковидные центры. Наоборот, станем раскрывать возможности плановой медицинской помощи. Этого ждут тысячи людей, — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин анонсировал открытие в Москве МФЦ с 25 мая. По его словам, очень много людей не могут получить услуги, хотя большинство из них можно оформить дистанционно на сайте.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн. В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели 76 130, умерли 2837.