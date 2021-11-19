Ракова: в Москве более 85% умерших от COVID-19 — это пожилые люди

Не менее 85% смертей от коронавируса в Москве приходится на жителей старше 60 лет, при этом более 90% госпитализируемых пожилых людей не привиты, заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24». В то же время, по её словам, наблюдается положительный эффект после введения нерабочих дней.

Тот эффект, который мы ждали от введения нерабочих дней, достигнут. Конечно, столь позитивный эффект нерабочих дней — это в первую очередь заслуга москвичей и московских бизнесменов, которые очень ответственно подошли к новым правилам, соблюдали их все нерабочие дни, хотя это, конечно, для всех было очень непросто, — сказала она.

Ракова отметила, что Москва сейчас занимает первое место в России по темпам снижения заболеваемости COVID. Ракова отметила, что нужно «удерживать позиции».

Ранее сообщалось, что COVID-19 в скором времени превратится в сезонное заболевание по типу гриппа, заявил пульмонолог Александр Карабиненко. По его мнению, человек приспособится к вирусу примерно через пять лет. Он призвал не понимать разобщённо существование микроорганизмов и людей. По его словам, человек учится адаптироваться к вирусу и вирус, в свою очередь, приспосабливается к условиям жизни человека. Карабиненко заявил, что обычно срок адаптации занимает два-три года, но иногда растягивается на четыре-пять лет.