В Москве арестовали координатора «Голоса» Владимира Егорова Координатора «Голоса» Егорова арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Фото: golosinfo.org

Владимир Егоров

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на 15 суток координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Владимира Егорова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), сообщили «Известиям» в инстанции. Его признали виновным в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП).

Во время разбирательства сотрудники правоохранительных органов сообщили, что во время обыска общественник «не подчинялся законным требованиям полиции». По словам силовиков, Егоров «физически противодействовал» и «отталкивал сотрудников».

Во время обыска у правозащитники изъяли ноутбук и мобильные телефоны.

Ранее у сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца прошли обыски по делу об организации работы нежелательной НПО. Ему вменяется осуществление деятельности нежелательной организации в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Позднее его отвезли на допрос в СК.

Обыски также прошли и у соратников юриста в восьми российских регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Речь идет о 14 сотрудниках «Голоса».

Сопредседатель организации Станислав Андрейчук сообщил, что обыски у участников движения связаны с деятельностью организации Enemo. По его словам, сотрудничество с европейской сетью по наблюдению за выборами прекратилось в 2021 году, когда ей был присвоен статус нежелательной. Общественник добавил, что большинство сторонников «Голоса» остались в России, в том числе Мельконьянц и Егоров.