Сопредседателя «Голоса» допрашивают в СК Адвокат Бирюков: Мельконьянца допрашивают в СК в качестве подозреваемого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Мельконьянц

Сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца допрашивают в СК в качестве подозреваемого, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. Общественник проходит по делу об организации работы нежелательной в России неправительственной организации (НПО).

Сейчас идёт его допрос в качестве подозреваемого, — сказал собеседник агентства.

Ранее у Мельконьянца прошли обыски по делу об организации работы нежелательной НПО. Ему вменяется осуществление деятельности нежелательной организации в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Обыски прошли и у соратников юриста в восьми российских регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Речь идет о 14 сотрудниках «Голоса».

Сопредседатель организации Станислав Андрейчук сообщил, что обыски у участников движения связаны с деятельностью организации Enemo. По его словам, сотрудничество с европейской сетью по наблюдению за выборами прекратилось в 2021 году, когда ей был присвоен статус нежелательной. Общественник добавил, что большинство сторонников «Голоса» остались в России, в том числе Мельконьянц и Владимир Егоров.