У сопредседателя движения «Голос» прошли обыски У сопредседателя «Голоса» Мельконьянца прошли обыски по делу об организации НПО

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Григорий Мельконьянц

У сопредседателя движения «Голос» (Минюст вносил организацию в реестр НКО-иноагентов) Григория Мельконьянца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) прошли обыски по делу об организации работы нежелательной НПО. Как сообщают «Известия», ранее СК возбудил уголовное дело в отношении общественника.

Мельконьянцу, по данным издания, вменяется осуществление деятельности нежелательной организации в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Собеседник уточнил, что обыски прошли и у соратников юриста в восьми российских регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. РИА Новости пишет, что речь идет о 14 сотрудниках «Голоса».

РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник пишет, что уголовное дело об организации деятельности нежелательной в России организации возбуждено в отношении координатора «Голоса» Владимира Егорова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По данным телеканала, при обыске в его квартир был изъят ноутбук, деньги и «нетронутый ящик старых сигнальных ракет».

Сейчас Мельконьянц находится за пределами территории России.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски в московской квартире украинской журналистки Янины Соколовской. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что у нее хранились иностранная валюта (доллары и евро), а также украинские медали. На обороте одной из наград видна надпись «Грамота Верховной рады Украины».