Обыски в квартире журналистки Соколовской попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в московской квартире украинской журналистки Янины Соколовской, сообщает РБК. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что в ее квартире хранились иностранная валюта (доллары и евро), а также украинские медали. На обороте одной из наград видно надпись «Грамота Верховной рады Украины».

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Соколовской по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, журналистка публиковала заведомо ложные материалы о действиях российской армии, якобы направленных против мирного населения Украины.

Отмечается, что Соколовская работала в издании «Известия», а также участвовала в общественно-политических телепрограммах. Также она являлась автором статей для «Коммерсанта» и РИА Новости Украина.

Ранее военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова. Мужчина был признан виновным в распространении ложной информации о ВС РФ, оправдании терроризма, а также в реабилитации нацизма.