Автора канала про маньяков отправили в колонию за фейки Автор Telegram-канала «Настоящее преступление» Ушаков получил восемь лет колонии за фейки

Фото: Социальные сети

Руслан Ушаков

Военный суд приговорил к восьми годам колонии автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова, передает ТАСС. Его признали виновным в распространении фейков про ВС России, оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Канал, который вел Ушаков, посвящен криминологии и рассказывает в том числе истории серийных убийц.

Суд приговорил Ушакова к восьми годам колонии общего режима с запретом администрирования интернет-ресурсов на три года, — сообщили в суде.

В последнем слове Ушаков, как пишет SOTA, рассказал о бедственном положении своих близких. По словам автора Telegram-канала, его мать и сестра нуждаются в физической, моральной и финансовой поддержке, а девушка, проходящая по делу как свидетельница, находится в больнице из-за того, что у нее сдали нервы.

Блогер добавил, что раскаивается в своих словах. Он подчеркнул, что единственной целью было привлечь внимание «к событиям».

Я искренне извиняюсь, если мои сообщения в чате сторона обвинения восприняла всерьез. Но как отмечали свидетели, они понимали, что сообщения написаны с сарказмом и черным юмором. <...> Мой образ в интернете отличается от реальных убеждений, — сказал Ушаков.

Блогер отметил, что готов больше никогда не пользоваться интернетом. Он подчеркнул, что единственная цель сейчас — вернуться к девушке, взять ее в жены и завести детей.

Ушаков задержали в декабре 2022 года. Причиной для уголовного преследования стали его комментарии в Telegram-канале, в которых упоминались обстрелы Мариуполя и гибель мирных жителей на Украине, а также содержались призывы к насилию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Ранее калининградского пенсионера с подозрением на раковую опухоль предстательной железы приговорили к семи с половиной годам колонии из-за постов про события в городе Буче во время СВО. Такой срок был дан 64-летнему мужчине с учетом его ухода за 97-летней матерью.