Больному пенсионеру дали срок за посты про Бучу Больной пенсионер из Калининграда получил 7,5 лет за фейки про СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Калининградского пенсионера с подозрением на раковую опухоль предстательной железы приговорили к 7,5 годам колонии из-за постов про события в городе Буча во время СВО, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, такой срок был дан 64-летнему мужчине с учетом его ухода за своей 97-летней матерью.

Следствие установило, что осужденный опубликовал в соцсети Facebook (деятельность в России запрещена) 18 постов про события в Буче, роддом в Мариуполе и про крейсер «Москва».

Обвинения были предъявлены в прошлом году — все время следствия он находился под подпиской о невыезде, продолжая ухаживать за пожилой матерью.

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Как пишет канал, после этого здоровье мужчины резко ухудшилось. Врачи подозревают у него рак предстательной железы и установили катетер в живот. При этом, как утверждает канал, суд отказался назначать официальную экспертизу и запретил уезжать в Санкт-Петербург на срочную операцию.

Ранее суд вынес приговор первому арестованному за фейки о ВС России. Техника столичного управления МВД Семиэля Веделя (в деле проходит как Сергей Клоков) приговорили к семи годам лишения свободы. Мужчину также лишили специального звания «капитан внутренней службы» и запретили ему работать на госдолжности.

Фейки об армии он распространял по телефону. Защита обвиненного утверждала, что в деле есть стенограмма разговоров, но нет разрешения на прослушку. Адвокат Даниил Берман сообщил, что следствие представляет частные разговоры подзащитного о военной операции на Украине как публичное выступление.