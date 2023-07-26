В России возбудили дело против украинской журналистки СК возбудил уголовное дело против журналистки Соколовской о фейках о российской армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской возбудили российские следователи, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, передает РИА Новости. Отмечается, что ее обвинили в распространении фейков о ВС России.

Возбуждено уголовное дело в отношении Янины Соколовской. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), — сказала Иванова.

По данным следствия, Соколовская с мaрта по май 2022 года публично распространила под видом достоверных cообщений «заведомо ложную информацию о действиях Вооружeнных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

Ранее военный суд приговорил к восьми годам колонии автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова. Его признали виновным в распространении фейков про ВС России, оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Канал, который вел Ушаков, посвящен криминологии и рассказывает в том числе истории серийных убийц.