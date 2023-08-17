Сопредседатель «Голоса» рассказал, почему у участников движения идут обыски Сопредседатель «Голоса» Андрейчук связал обыски у участников с деятельностью Enemo

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Обыски у участников движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) связаны с деятельностью организации Enemo, рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости» сопредседатель организации Станислав Андрейчук. По его словам, сотрудничество с европейской сетью по наблюдению за выборами прекратилось в 2021 году, когда ей был присвоен статус нежелательной.

Силовики пришли за три недели до Дня единого голосования 23 года и за три-четыре месяца до старта президентской избирательной компании, поэтому конечно обыски связаны с «Голосом» и связаны непосредственно с выборами, — сказал Андрейчук.

По его словам, он видел постановление об обыске, которое связано с уголовным делом по поводу Enemo. Однако, как заявил Андрейчук, с организацией прекратили сотрудничество в день признания нежелательной, о чем сообщили в специальном заявлении.

Общественник добавил, что большинство сторонников «Голоса» остались в России, в том числе Григорий Мельконьянц (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Владимир Егоров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Ранее стало известно, что у Мельконьянца прошли обыски по делу об организации работы нежелательной НПО. СК возбудил уголовное дело в отношении общественника. Мельконьянцу вменяется осуществление деятельности нежелательной организации в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).