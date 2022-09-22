В военкомате объяснили, как проходит мобилизация граждан В военкомате напомнили, что для мобилизации необходима именная повестка

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Любые мобилизационные мероприятия в России проводятся исключительно посредством доставки именных повесток, заявил в беседе с NEWS.ru представитель военкомата Головинского района Москвы. По его словам, если у человека уже имеется мобилизационное предписание в военном билете, он все равно может быть призван только по повестке.

Тут надо понимать, что даже если у вас в военном билете уже есть мобилизационное предписание, то вас все равно могут призвать только посредством именной повестки, так как любые мобилизационные мероприятия проводятся исключительно посредством именных повесток, — рассказали в военкомате.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что на отсрочку от частичной мобилизации имеют право граждане, признанные временно негодными (категория «Г» — на срок до полугода), забронированные в порядке, определенном правительством России, а также занятые постоянным уходом за родителями, супругом, родными братьями и сестрами, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Он добавил, что для последнего варианта необходима медико-социальная экспертиза. При этом президент страны как верховный главнокомандующий может сузить категории мобилизуемых или установить дополнительную очередность мобилизации в зависимости от отнесения запасников к категориям А, Б и В.