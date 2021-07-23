В московском парке обнаружили болотных черепах

Специалисты Мосприроды обнаружили в столичном парке «Кузьминки-Люблино» болотных черепах. Они насчитали 10 особей, говорится на официальном сайте мэра Москвы. Рептилии с пятнистой мордой попадаются работникам и посетителям не первый раз.

Черепахи зимуют на дне водоёма, а потом вылезают на берег или забираются на стволы растущих на берегу деревьев и часами греются на солнце. Они, как и другие пресмыкающиеся, относятся к хладнокровным животным и ультрафиолетовые лучи очень важны для выработки витамина D и метаболизма кальция.

В разные годы болотных черепах видели в природно-исторических парках «Тушинский», «Измайлово», «Покровское-Стрешнево», «Москворецкий» и «Царицыно», Битцевском лесу, Серебряном бору, ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркине», а также в реках Яузе и Чермянке, Строгинской пойме, — отмечается в сообщении.

В водоёмах Москвы также можно встретить красноухих черепах. Их отличают красные пятна на шее. Животных видели в парке «Кузьминки-Люблино», но столичный климат им не подходит, они родом из Северной Америки. Всего в Красную книгу включены 569 уникальных видов флоры и фауны, растущих и обитающих в столице и болотные черепахи включены в надзорный список.

Ранее в Москве снова открылись детские и спортивные площадки, а также столичный зоопарк. Об этом говорится в указе мэра города Сергея Собянина. Документ признаёт утратившим силу пункт о запретe использования объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, бесeдок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иныe лица при посещении территорий общегородского значения.