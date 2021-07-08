В Москве снова заработали зоопарк и детские площадки

В Москве снова открылись детские и спортивные площадки, а также столичный зоопарк. Об этом говорится в указе мэра города Сергея Собянина.

Установить, что с 8 июля 2021 года приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков, — говорится в документе.

Указ признаёт утратившим силу пункт о запретe использования объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, бесeдок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иныe лица при посещении территорий общегородского значения.

В своём блоге столичный градоначальник отметил, что власти города пока воздержатся от введения новых ограничений. Это связано с тем, что количество новых случаев заражения немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.

Кроме того, он признал, что риск заразиться на открытом воздухе ниже, чем в закрытых помещениях. Разумеется, если при этом соблюдать меры безопасности.

Ранее музей-усадьба «Царицыно» и ряд других культурных учреждений Москвы ввели у себя систему QR-кодов.