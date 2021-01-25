В Московской области увеличилось количество мест для вакцинации

https://static.news.ru/photo/fbdb8a0c-5f04-11eb-9755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Московской области увеличили количество мест для вакцинации против COVID-19, заявила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Количество точек мы за прошедшую неделю с опережением увеличили до 130, то есть 37 новых стационарных точек открыто, — отметила Стригункова, слова которой приводит телеканал «360».

Согласно последним данным, в Московской области от COVID-19 привились 49 405 человек.

В настоящее время в РФ зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что инструкция к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» изменилась, теперь в ней появилось предупреждение для людей с онкологическими заболеваниями.

Как поясняется, новый пункт внесён из-за недостатка информации о том, как препарат может влиять на «поведение» злокачественных новообразований.