В московской мэрии рассказали о тестировании на антитела к COVID-19

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о тестировании на антитела к коронавирусу. По её словам, в столице анализы сдали примерно 200-250 тысяч человек.

Всего каждый день в городе делают примерно 85 тысяч тестов, отметила она в эфире «Первого канала». Из них около 35 тысяч — на антитела, ещё 50 тысяч — на наличие заражения.

Если говорить о [тестах] ПЦР, то это примерно 50 тыс. в сутки. Если к ним добавлять еще [тесты] ИХЛА, как раз анализ крови из вен (на антитела, — NEWS.ru), это ещё 35 тыс. совершенно других людей, — подчеркнула она.

С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19. Записаться на прохождение теста можно только дистанционно, предварительная запись открыта на 14 дней вперёд. Планируется, что в Москве ежедневно будет проводиться до пяти тысяч бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.