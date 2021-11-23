В Минздраве сообщили о поступлении во все регионы вакцины «Спутник Лайт»

В Минздраве сообщили о поступлении рекомендованного для ревакцинации препарата «Спутник Лайт» в регионы. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС. Глава ведомства также подчеркнул, что в стране сохраняются высокие темпы вакцинации.

Хочу отметить, что по решению правительства выделенные средства для обеспечения вакцинами «Спутник Лайт» законтрактованы. Вакцина поступила во все регионы Российской Федерации, — говорится в заявлении.

При этом, по словам главы министерства, вакцинация от коронавирусной инфекции идёт активно. Её средний темп в стране превышает 500 тыс. человек в сутки. Мурашко также подчеркнул, что за прошедшую неделю вакцинацию прошли 3 млн 163 тыс. человек.

Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла, она составляет почти 55%, — отметил министр.

Общая ситуация говорит о снижении количества пациентов с COVID-19 на 14%.

Общее количество активных случаев снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико: это более 1 млн 72 тыс. граждан, — сказал Мурашко.

По данным Минздрава, сегодня более 860 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. В стационарах находится более 212 тыс. жителей России. В стране развёрнуто 273 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отмена ограничительных мер, введённых для борьбы с эпидемией COVID-19 в некоторых регионах, является преждевременным шагом.