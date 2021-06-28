В Минздраве рассказали, почему в России очень мягкие ограничения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что в России введены «очень мягкие» ограничения из-за коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире Первого канала.

Журналисты спросили, не кажется ли ему, что введённые ограничения очень мягкие.

Кажется, и объясню почему, — ответил он.

Глава ведомства напомнил о принципе «где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека». В связи с этим действия, из-за которых возникает риск для окружающих, он считает безрассудными и опасными.

Дисциплина всегда даёт эффект. <...> Всё, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чём-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всём, — подчеркнул Мурашко.

Он отметил, что власти потратили на противодействие распространению COVID-19 больше триллиона рублей.

В Москве с 28 июня начали действовать новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Доступ в кафе и рестораны, а также на мероприятия с численностью участников более 500 человек возможен только по QR-коду.

Получить QR-коды могут граждане, прошедшие процедуру вакцинации от COVID-19, перенёсшие коронавирус в последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.