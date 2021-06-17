В Минздраве рассказали о рекомендациях по повторной вакцинации

https://static.news.ru/photo/48723332-cf96-11eb-89fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения готовит рекомендации по повторному введению вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости.

Журналисты спросили его, стоит ли сейчас заново прививаться людям, у которых после вакцинации снизился титр антител.

Готовим рекомендации, — ответил он.

По его словам, через полторы недели в оборот выйдет вакцина «Спутник Лайт». Её будут использовать в том числе для ревакцинакции от COVID-19.

Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована 6 мая. Она представляет собой первый компонент препарата «Спутник V». Её эффективность оценивается в 79,4%. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что вакцина «Спутник Лайт» эффективна против всех штаммов COVID-19.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт». Препарат будет стоить не дороже 342,36 рубля за одну дозу.

В настоящeе время в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» цeнтра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», «КовиВак» центра имeни Чумакова РАН.

Ранее глава Мурашко заявил, что «Спутником Лайт» будут прививать россиян преимущественно в возрасте до 60 лет.