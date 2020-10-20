В Минздраве рассказали, как дождаться массовой вакцинации от COVID-19

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Открытие инновации» заявил, что остановить распространение коронавируса в стране поможет массовая вакцинация. Однако до её начала гражданам и властям необходимо выиграть время.

Как передаёт RNS, глава Минздрава призвал неукоснительно следовать базовым мерам по упреждению распространения инфекции, в частности, носить медицинские маски. Соблюдение простейших рекомендаций позволит обществу дождаться начала вакцинации. Также Мурашко обратил внимание на важность социального дистанцирования.

Вы можете избежать определённых проблем со здоровьем, дистанцируясь, ограничив сейчас, в этот период визиты. Мы должны прийти к варианту доступа вакцины для всех, но при этом нам нужно выиграть время, — подчеркнул министр.

В РФ разработаны уже две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а скоро будет создана и третья. Первая из них под названием «Спутник V», проходящая сейчас третью фазу клинических испытаний, была создана на базе центра имени Гамалеи. Вторую — «ЭпиВакКорона» — разработали в новосибирском центре «Вектор». Над третьей работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Как писал NEWS.ru, производитель «Спутника V» допускает начало массовой вакцинации во второй половине ноября.