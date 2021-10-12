В Минздраве предупредили о тяжёлых осложнениях после COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко предупредил, что коронавирусная инфекция негативно влияет на общее состояние здоровья человека. По его словам, у некоторых пациентов после перенесённого заболевания наблюдаются тяжёлые поражения сердца и лёгких, передаёт ТАСС.

Также глава ведомства отметил , что после COVID-19 могут возникнуть проблемы с эндокринной системой и с кожей. При этом серьёзные патологии у переболевших можно выявить только при проведении углублённой диспансеризации.

По словам министра, ситуация с коронавирусом ухудшается по всей стране.

Ситуация [с коронавирусом] значительно отличается от субъекта к субъекту. Наиболее тревожные <...> регионы — это Приволжье, особенно Оренбургская область, Татарстан, Башкирия. Эти три региона сегодня вызывают наибольшую тревогу, — рассказал он.

Ранее Мурашко сообщил, что молодость с нынешнего времени перестала являться страховкой от тяжёлой формы коронавируса. Сейчас, по его словам, в России занято 235 тысяч из 255 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Рост коронавируса в стране составляет 16%, в 11 субъектах прирост заболевших составляет 30%. Особую тревогу вызывают Оренбуржье, Татарстан и Башкирия. Мурашко также отметил, что в России наблюдается рост на 11% тяжелобольных коронавирусом.

По данным на 12 октября, в России был установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — от неё скончались 973 человека. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190, до 7,8 млн человек. Количество вылечившихся после заражения увеличилось на 20 706, до 6,9 млн человек.