В Минздраве пожаловались на нехватку врачей в России

Замглавы Минздрава Татьяна Семёнова заявила, что в России всё ещё не хватает врачей и медицинских кадров, особенно качественных. Об этом она сообщила на открытии Центра компетенций на базе РНИМУ имени Н. И. Пирогова, передаёт РИА Новости.

Мы знаем, что в Российской Федерации продолжает не хватать медицинских кадров, продолжает не хватать врачей, но всё громче и громче мы говорим слова о том, что вопрос количества напрямую зависит от вопроса качества, — цитирует её агентство.

По её словам, качество подготовки специалистов, профессиональных навыков и знаний обеспечивает достижение целей здравоохранения в горизонте 2030 года, в частности достижения продолжительности жизни в 78 лет.

Ранее сообщалось, что за 10 лет номинальная зарплата медработников увеличилась на 277,1%. Эксперты уверены, что на увеличение зарплат врачей в существенной степени повлияла пандемия.

Из-за увеличенного государственного финансирования медицинского сектора для борьбы с коронавирусом в 2020 году оклад медиков увеличился вдвое.