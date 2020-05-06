В Минздраве оценили суточный прирост заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/767b2440-8f65-11ea-b6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России составляет 7,9%. Его увеличение не сказалось на числе заболевших с тяжёлыми симптомами. Об этом сообщила главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% лёгких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжёлых, — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, число тестирований на коронавирус в России выросло в несколько раз. Эксперт подчеркнула, что каждый гражданин должен понимать свою социальную ответственность.

Важно понимать: если мы ещё немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность — заразность его упадёт, —заключила Малинникова.

Ранее академик РАН вирусолог Феликс Ершов заявил, что коронавирус в России развивается по специфическому сценарию. По словам специалиста, у жителей других регионов отсутствует чувство опасности, ведь Москва, где заражённых большинство, от них очень далеко. Ершов считает, что отмену ограничений стоит начинать с российской столицы, после чего другие российские регионы смогут перенять опыт столицы, писал NEWS.ru.