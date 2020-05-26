В Минздраве оценили смертность работоспособного населения

https://static.news.ru/photo/f1c73780-9f49-11ea-8a0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертность трудоспособного населения России за первые три месяца 2020 года немного превысила показатели аналогичного периода за 2019 год. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, в 2019 году за три месяца умерло 46 584 человек, а в 2020 году — 37 346 человек.

Чуть меньше, чем на тысячу, увеличилось количество смертей. Никакой катастрофы не происходит, — сказал Брюн на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что на смертность оказывают серьёзное влияние наркологические проблемы и злоупотребление алкоголем, а также вирусная нагрузка.

Как ранее писал NEWS.ru, показатели смертности в РФ за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем в аналогичный период 2019-го, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что количество летальных исходов от COVID-19 будет только увеличиваться. По её словам, российская система здравоохранения избежала перегрузки во время пандемии.