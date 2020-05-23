Попова: смертность в РФ снизилась в 2020 году, несмотря на пандемию

https://static.news.ru/photo/0f665472-9de9-11ea-8dc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатели смертности в РФ за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем в аналогичный период 2019-го, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция, — заявила чиновница в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что количество летальных исходов от COVID-19 будет только увеличиваться. По её словам, российская система здравоохранения избежала перегрузки во время пандемии.

В РФ, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи исцелились, 1,9 тысячи скончались.

В мире более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выписались. ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Архангельской области за сутки зарегистрировано 126 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый рекорд, который перекрыл рекордные показатели предыдущих двух дней, сообщили в оперативном штабе региона.