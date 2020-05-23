Попова: Россия избежала перегрузки здравоохранения во время пандемии

https://static.news.ru/photo/faf194b6-9dcf-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система здравоохранения избежала перегрузки во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, — рассказала чиновница в эфире телеканала «Россия-1».

В РФ, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

В мире более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели. ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку заболевания от инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Архангельской области за сутки зарегистрировано 126 новых случаев инфицирования коронавирусом. Этот новый рекорд, который перекрыл рекордные показатели предыдущих двух дней, сообщили в оперативном штабе региона.