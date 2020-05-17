В Минздраве объяснили порядок дополнительных выплат медикам

https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Дополнительные выплаты получат медицинские специалисты, работа которых непосредственно связана с лечением заражённых коронавирусной инфекцией нового типа, объяснила замглавы Минздрава РФ Татьяна Семёнова.

Она отметила, что средства будут выплачены работникам стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также их водителям и сотрудникам привлечённых транспортных компаний.

Стимулирующие доплаты, заметила Семёнова, положены при указанных условиях вне зависимости от должности. К надбавкам прибавят действующие коэффициенты и проценты за стаж работы в зонах с особым климатом.

Все выплаты будут единовременными, передаёт сообщение Семёновой РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты. Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников, не надо ждать для этого даты заработной платы, подчеркнул Мишустин. Фактор времени тоже не нужно учитывать при расчёте федеральных выплат.