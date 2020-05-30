В Минюсте объяснили введение штрафов за отказ от вакцинации

https://static.news.ru/photo/5674e1a2-a25e-11ea-85aa-fa163e074e61_660.jpg Денис Новак Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Штрафы за отказ от прививок будут выписываться только лицам из профессиональных групп риска. Это не касается граждан, прививающихся в рамках национального плана прививок. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

КоАП устанавливает административную ответственность только для тех физических и юридических лиц, чья деятельность связана с санитарно-эпидемиологическими рисками и по закону есть обязанность по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, — цитирует его ТАСС.

По его словам, нововведение не затронет большинство россиян, которые не прививаются по каким-либо причинам. Отказ от вакцинации будет сопровождаться штрафом только тогда, когда эта мера необходима в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. Такая необходимость может возникнуть при посещении стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Новак отметил, что согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе по проведению профилактических прививок, влечёт административный штраф для граждан в размере от 5 до 7 тысяч рублей. Для юридических лиц эта сумма составит от 20 до 30 тысяч рублей.

Идею штрафа раскритиковал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он назвал такой вариант наказания поспешным и излишним. По его словам, в основе вакцинации лежит добровольное согласие пациента. Принуждение к прививкам, по его словам, усугубит ситуацию, писал NEWS.ru.