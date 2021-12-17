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Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет. Сейчас даже не обсуждается такая перспектива. Об этом РИА Новости заявил глава ведомства Антон Котяков.

На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было, — заявил он.

Ранее сообщалось, что пенсионеры могут рассчитывать на новогодние выплаты. Об этом заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова. Президент России и правительство намекали, что они будут и даже могут стать регулярными, заверила она.

Оганова объяснила, что выплаты были заложены в бюджет на следующие три года. Известно же о них, по её словам, станет 23 декабря, когда Владимир Путин выступит на пресс-конференции.

Госдума предложила сделать ежегодными предновогодние выплаты пенсионерам. Предновогоднюю выплату предлагается выплачивать всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию, и не ставить одних получателей в преимущественное положение перед другими. Согласно пояснению, уровень инфляции по итогам 2021 года может превысить 9%, и это негативно отразится на доходах пенсионеров.

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