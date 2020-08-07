В Минстрое предложили учредить День изыскателя

https://static.news.ru/photo/2f7bae5e-d8ce-11ea-b737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой России предложил установить профессиональный праздник Дня изыскателя. Ведомство намерено учредить его на последнее воскресенье ноября. Соответствующий документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Учреждение указанного профессионального праздника не только сплотит трудовые коллективы, создаст мотивацию к труду, укрепит традиции, поднимет на новый уровень профориентацию подрастающего поколения, но и будет способствовать сохранению историко-культурного наследия отрасли и страны, — цитирует сообщение ТАСС.

По информации ведомства, в строительной отрасли заняты более 2,7 млн человек — это около сотни тысяч предприятий. Помимо этого, ежегодно строительные образовательные учреждения выпускают более 35 тысяч специалистов.

Данный документ был разработан для развития отечественных традиций и повышения престижа профессии изыскателя. Также таким способом ведомство признало заслуги специалистов. Документ был разработан в преддверии Дня строителя. Его отмечают во второе воскресенье августа.

Как писал NEWS.ru, Минстрой намерен ввести особый порядок взыскания долгов по ЖКХ.