В Минпросвещения не смогли точно ответить об открытии школ 1 сентября

https://static.news.ru/photo/911e54de-8e9d-11ea-82b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о предстоящем 1 сентября. Он выразил надежду, что в тот день школы традиционно откроют свои двери для учеников.

И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты, — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что традиционные уроки в школах сохранятся. О замене их обучением в удалённом режиме речи не идёт. По словам Кравцова, важно, чтобы школьники всегда могли тесно общаться друг с другом.

Ранее NEWS.ru писал, что следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. В Минобрнауки пояснили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято ближе к 1 сентября после анализа эпидемиологической обстановки.