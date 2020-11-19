В Минпросвещения рассказали о риске учителей заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e9f61e00-2a67-11eb-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заразиться коронавирусом в школах больше рискуют преподаватели, а не ученики. Такое мнение выразил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

В целом же, заверил он, принятые в образовательных учреждениях меры по уменьшению численности присутствующих работают и позволяют прерывать цепочки заражения.

Большим риском подвергаются, на самом деле, учителя и те взрослые люди, которые работают в школе, — сказал Глушко в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что только в одном регионе в связи с пандемией были продлены каникулы во всех школах. В остальных при необходимости вводятся точечные ограничения.

Как писал NEWS.ru, замминистра также высказал уверенность, что школы сейчас являются самыми безопасными местами в стране. Он уточнил, что там измеряют температуру и регулярно проводят дезинфекцию.