В Минпросвещения предложили изменить систему оплаты труда учителей

https://static.news.ru/photo/06130414-2e5e-11eb-8a9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система оплаты труда учителей должна учитывать не только преподавательскую деятельность, но и другие функции, которые выполняют педагоги. Об этом во время международной конференции по вопросам нормирования труда в государствах — участниках СНГ заявила начальник отдела методологии оплаты труда Минпросвещения РФ Марина Данилова.

Преподавателям предъявляются требования, которые не могут ограничиваться простым ведением уроков, диапазон деятельности очень широкий. Эта вся деятельность осуществляется теми же учителями системно, на постоянной основе, и определение каких-то нормативов по остаточному принципу, исходя из отдельной нагрузки на учебные предметы, не может рассматриваться как обоснованное, — цитирует РИА Новости Данилову.

Она отметила, что необходимо разработать систему оплаты труда, которая будет учитывать не только педагогическую или учебную преподавательскую работу, но и «другие основные функции педработников».

Данилова также добавила, что такие преобразования помогли бы избавиться от жёсткой привязки заработной платы к учебной работе, которая зачастую становится причиной неоправданной интенсификации труда учителей.

Как сообщал NEWS.ru, в начале октября все классные руководители получили специальную доплату в размере пяти тысяч рублей, введённую по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Доплата за работу классным руководителем введена в России с 1 сентября 2020 года. При этом за преподавателями сохранились все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство.